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5 минут назад

В Кремле не отвергают возможности встречи Путина и Зеленского

ТАСС

Москва не отвергает возможность встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, но она может состояться только после согласования текста документа в рамках переговоров делегаций двух стран.

Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о том, что, возможно, его встречи с Путиным не будет.

Зеленский: встреча с Путиным может не состояться

"Здесь для нас ничего не изменилось: мы не отвергаем возможности встречи для нашего президента, но мы еще раз повторяем, что такая встреча возможна только после того, как будет согласован текст документа", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить, что переговорный процесс России и Украины под угрозой, Песков сказал: "Мы по-прежнему предпочитаем не делиться этой информацией".

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