Москва не отвергает возможность встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, но она может состояться только после согласования текста документа в рамках переговоров делегаций двух стран.
Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о том, что, возможно, его встречи с Путиным не будет.
"Здесь для нас ничего не изменилось: мы не отвергаем возможности встречи для нашего президента, но мы еще раз повторяем, что такая встреча возможна только после того, как будет согласован текст документа", - сказал представитель Кремля.
Отвечая на вопрос, можно ли говорить, что переговорный процесс России и Украины под угрозой, Песков сказал: "Мы по-прежнему предпочитаем не делиться этой информацией".