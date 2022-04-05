Медведев рассказал об одной из целей России

«В свое время де Голль говорил о Европе от Атлантики до Уральских гор. Это я потом немножко расширил, начал говорить, почему до Уральских гор, - до Тихого океана, до Дальнего Востока. Я думаю, что к этому надо стремиться», - отмечал Путин.