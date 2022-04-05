Медведев рассказал об одной из целей России

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что одна из целей России - «построить открытую Евразию - от Лиссабона до Владивостока». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.
В своем посте от 5 апреля Медведев заявил, что «сложные задачи не исполняются одномоментно».
«И они будут решаться не только на полях сражений. Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев - важнейшая цель. Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец построить открытую Евразию - от Лиссабона до Владивостока», - написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Медведев назвал фейком «глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности».
«Этого явления никогда не было в истории. И сейчас не существует», - заявил он.
О Европе от Атлантики до Уральских гор первым стал рассуждать французский военный и государственный деятель Шарль де Голль. В 2019-м Европу от Лиссабона до Владивостока упомянул президент Франции Эммануэль Макрон. после встречи с Путиным.
Российский президент отмечал, что такой Европы геополитически никогда не существовало.
«В свое время де Голль говорил о Европе от Атлантики до Уральских гор. Это я потом немножко расширил, начал говорить, почему до Уральских гор, - до Тихого океана, до Дальнего Востока. Я думаю, что к этому надо стремиться», - отмечал Путин.