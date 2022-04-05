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1 час назад

Небензя показал доказательства постановки провокации в Буче

Вечерняя Москва

Видеозаписи из города Буча, на которых видны «трупы» — постановка украинских спецслужб, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Он продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера этой провокации.

Небензя показал доказательства постановки провокации в Буче
Фото: World Economic ForumWorld Economic Forum

Так, постпред показал видео с мэром города, где тот ни слова не говорит о якобы убитых людях.

— Трудно представить, что он так себя ведет на фоне бойни на улицах, — отметил Небензя.

Он также показал журналистам фото боксера Жана Беленюка, который посетил Бучу после того, как в город вошли украинские войска. Он запечатлен улыбающимся, как и мэр Бучи. И точно так же ни слова не сказал о каких-либо смертях или зверствах в городе.

Никаких тел также не видно и на записи, снятой украинской нацгвардией в городе 2 апреля. Российский постпред подчеркнул, что правда о провокации в городе в скором времени станет известна всему миру.

— То, что произошло в Буче, как раз и является операцией под чужим флагом, проведенной киевским режимом и его западными спонсорами, — заявил он.

Небензя подчеркнул, что за время расположения в городе российских войск от их действий не пострадал ни один мирный житель, передает РИА Новости.

До этого власти Украины и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших людей. Пользователи Сети, однако, обратили внимания на то, что некоторые из попавших в кадр «тел» шевелятся. В Минобороны России назвали эту видеозапись провокацией.

После этого Россия несколько раз пыталась инициировать по этому поводу проведение Совета безопасности ООН, но ни одна попытка не увенчалась успехом. О провале последней 4 апреля сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

Небензя назвал отказ Лондона провести СБ ООН беспрецедентным и невообразимым.

Политика,Василий Небензя,Сергей Лавров,Минобороны России,МИД России,Совбез ООН,ООН,
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