Госдума приняла президентский законопроект о гражданстве России

Госдума на заседании во вторник единогласно приняла в первом чтении проект базового закона "О гражданстве РФ", внесенный президентом России Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента в конце декабря прошлого года.

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Инициатива направлена на "последовательную реализацию концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы". Как отмечается в пояснительных материалах, изменения, которые были внесены в Конституцию РФ по результатам общероссийского голосования, состоявшегося 1 июля 2020 года, "более остро поставили вопросы, накопившиеся за прошедшие со дня принятия указанного закона 20 лет".

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"Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства Российской Федерации лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей, стать полноценными членами российского общества", - говорится в сопроводительных материалах.

Отмечается, что законодательство в области гражданства не может содержать положения, ограничивающие права лиц по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, а РФ поощряет приобретение гражданства России лицами без гражданства, проживающими на территории страны.

Упрощенная процедура получения гражданства

Гражданство РФ, согласно законопроекту, могут получить лица, владеющие русским языком, знающие историю России и основы российского законодательства, обязующиеся соблюдать Конституцию, не представляющие угрозу для безопасности и правопорядка страны.

Документ предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство РФ более чем для 20 категорий лиц. Речь идет о соотечественниках - гражданах бывшего СССР, их детях и участниках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Гражданство по упрощенной процедуре также смогут получать лица, которые имеют проживающих в РФ близких родственников - граждан России, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР. Для этих категорий граждан будет не нужна процедура признания их носителями русского языка.

В соответствии с законопроектом российскими гражданами также могут быть признаны лица, родившиеся на территории Российской Федерации (территории РСФСР) до 6 февраля 1992 года. Приобрести гражданство смогут и военнослужащие, которые принесли присягу на верность СССР или Российской Федерации и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 года службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией РФ и располагавшихся на территориях других государств. Согласно законопроекту наличие у этих лиц иностранного гражданства не является основанием для отказа в признании их гражданами России.

Полномочия органов власти

В отношении остальных категорий лиц правом принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации наделяются МВД России и МИД РФ.

"Передача полномочий главы государства по принятию решений по вопросам гражданства федеральным органам исполнительной власти сократит срок рассмотрения вопросов гражданства (с одного года в рамках действующего общего порядка приема в гражданство Российской Федерации до трех месяцев) и обеспечит более логичное функционирование системы принятия этих решений", - отмечается в пояснительных материалах.

При этом расширяются полномочия президента по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства Российской Федерации. Президент сможет определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. В частности, к ним могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдовы и Казахстана, указанные в действующем Федеральном законе "О гражданстве Российской Федерации".

Возможность прекращения гражданства

Одна из основных новелл законопроекта предусматривает введение института прекращения гражданства. В первую очередь в тексте оговаривается, что гражданство РФ "является единым и равным независимо от оснований его приобретения", гражданин не может быть лишен гражданства России или права изменить его. Проживание гражданина России за пределами страны не становится причиной для прекращения гражданства. Гражданин также не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан иностранному государству.

Полномочия президента РФ по прекращению гражданства в связи с добровольным заявлением гражданина передаются МВД.

В законопроекте оговариваются некоторые отдельные случаи, при которых гражданство может быть прекращено. В частности, это касается российских детей, если один из родителей прекращает гражданство, а другой родитель дал на это согласие, признан умершим, пропавшим, лишен родительских прав и т.д. Дети, чье гражданство РФ было прекращено по инициативе их родителей, имеют право на упрощенное приобретение гражданства России в течение пяти лет после достижения 18 лет.

Инициативой расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой отзыв гражданства у лиц, ранее принятых в него. Это преступления террористической направленности, преступления против государства, преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. Также гражданство может быть прекращено в случае, если при подаче заявления на него были предоставлены поддельные документы.

Кроме того, в законопроекте определяются основания и порядок установления факта наличия или отсутствия гражданства РФ. Предлагается вносить информацию о наличии или отсутствии гражданства России в банк данных федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. Информация о гражданстве также должна включаться в единый федеральный информационный регистр, содержащий сведения о населении России. В соответствии с законопроектом установление факта наличия или отсутствия гражданства РФ имеет статус самостоятельного решения по вопросам гражданства. Это предполагает возможность его обжалования в судебном порядке.