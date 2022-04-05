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1 час назад

Назначен глава Мининформа Крыма

Российская Газетаиещё 4

Глава РК Сергей Аксенов назначил министром внутренней политики, информации и связи Крыма Владимира Трегуба. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства республики.

В Крыму назначен новый министр информации
Фото: вконтактевконтакте

До назначения с ноября 2019 года Трегуб занимал пост главы администрации Советского района, которой фактически руководил с 2014 года по октябрь 2019-го, попеременно занимая должности главы и исполняющего обязанности главы.

Владимир Трегуб родился 29 марта 1981 года в поселке Советском Советского района Крымской области. С 2000 года по 2002 год проходил воинскую службу. В 2003 году окончил Таврический национальной университет по специальности "правоведение", а в 2013-м - Одесский региональный институт госуправления Национальной академии государственного управления при президенте Украины (специальность "госуправление"). Трудовую деятельность начал в 2004 году в налоговой милиции Государственной налоговой администрации АР Крым. В этой системе он проработал до 2014 года.

Возглавлявший министерство внутренней политики, информации и связи с февраля 2020 года Михаил Афанасьев в прошлом месяце возглавил администрацию Симферополя.

Политика,Крым наш,Михаил Афанасьев,Сергей Аксенов,
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