Кремль ответил на обвинения в убийствах в Буче

«Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения. Более того, мы считаем, что эта тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне», — сказал он.

Он также подчеркнул, что распространенным Украиной видеоматериалам нельзя доверять, к тому же специалисты Минобороны России уже выявили признаки видеоподлога и фейки.

Ранее Киев и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. Российское Минобороны в ответ назвало эти сообщения провокацией. В ведомстве также сообщили, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что в городе нет российских военных, однако не упоминал о расстрелянных на улицах местных жителях.