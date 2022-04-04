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45 минут назад

Кремль ответил на обвинения в убийствах в Буче

Lenta.ru

Москва категорически отвергает обвинения в убийствах гражданских лиц в украинской Буче и предлагает обсуждать тему на максимально высоком уровне, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Кремль ответил на обвинения в убийствах в Буче
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения. Более того, мы считаем, что эта тема должна обсуждаться на максимально высоком уровне», — сказал он.

Он также подчеркнул, что распространенным Украиной видеоматериалам нельзя доверять, к тому же специалисты Минобороны России уже выявили признаки видеоподлога и фейки.

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Ранее Киев и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. Российское Минобороны в ответ назвало эти сообщения провокацией. В ведомстве также сообщили, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что в городе нет российских военных, однако не упоминал о расстрелянных на улицах местных жителях.

Политика,Дмитрий Песков,Минобороны России,Совбез ООН,
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