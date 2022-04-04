Британия блокировала требование России о созыве СБ ООН по Буче

«Вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе», – написала дипломат в своем Telegram-канале.