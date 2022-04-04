Медведев предложил симметричный ответ на польскую идею санкций против единороссов

Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил подумать о введении санкций против сторонников польской партии "Право и справедливость" (PiS) в ответ на аналогичные призывы из Варшавы в отношении единороссов.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны добиваются в Европейском союзе введения санкций против всех членов партии "Единая Россия".
"В ответ на инициативу окончательно слетевшего с катушек на почве русофобии польского псевдопремьера Моравецкого, предложившего ввести санкции против всех членов партии "Единая Россия", можно рассмотреть вопрос о введении симметричных санкций против всех членов и вообще всех голосующих за польскую партию с неблагозвучным названием PiS", - сказал Медведев, слова которого привел помощник зампредседателя Совбеза РФ Олег Осипов. "Заодно всех негодяев в Польше перечислим поименно", - добавил председатель "Единой России".