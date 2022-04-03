В Германии анонсировали ужесточение санкций против России и Путина

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ЕС ужесточит санкции против России. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

«Мы ужесточим санкции против России и будем оказывать еще большую поддержку Украине в вопросах ее обороны», - заявила Бербок.

В поддержку новых санкций против России высказался и вице-канцлер Германии Роберт Хабек. По его словам, он считает «целесообразным ужесточение санкций».

Кроме того, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что президента России Владимира Путина могут ждать персональные рестрикции. Их он намерен обсудить вместе с «партнерами».

«С завтрашнего дня начнём обсуждение вопроса об ужесточении санкций против Путина», - сказал Линднер.