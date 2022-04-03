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44 минуты назад

В Германии анонсировали ужесточение санкций против России и Путина

Елена Прошина

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ЕС ужесточит санкции против России. Об этом сообщает ТАСС.

В Германии анонсировали ужесточение санкций против России и Путина
Фото: ReutersReuters

«Мы ужесточим санкции против России и будем оказывать еще большую поддержку Украине в вопросах ее обороны», - заявила Бербок.

В поддержку новых санкций против России высказался и вице-канцлер Германии Роберт Хабек. По его словам, он считает «целесообразным ужесточение санкций».

Кроме того, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что президента России Владимира Путина могут ждать персональные рестрикции. Их он намерен обсудить вместе с «партнерами».

«С завтрашнего дня начнём обсуждение вопроса об ужесточении санкций против Путина», - сказал Линднер.

Ранее в Госдуме заявили, что внесут поправки в Уголовный кодекс, вписав норму о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории страны.

Политика,Роберт Хабек,Анналена Бербок,Кристиан Линднер,Владимир Путин,Госдума,ЕС,
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