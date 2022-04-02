Песков пожелал европейцам «протрезветь от американского бурбона»

Европейцы должны «протрезветь от американского бурбона». Только тогда наступит время для диалога и переоценки отношений России и Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Когда чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона, когда они все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, тогда придет время все-таки переоценки наших отношений и выхода в состояние диалога», - сказал Песков в эфире канала «Россия 1» (цитата по ТАСС).
По его словам, европейцы должны понять, что сами ответственны за судьбу Евразии, но это может быть «не ближней перспективой».
Ранее Песков заявил, что Россия укрепит свои западные рубежи так, чтобы поддерживать паритет и чтобы «никому не приходило в голову напасть» на нее.