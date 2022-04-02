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34 минуты назад

Песков назвал условие для переоценки отношений России и Европы

Елена Прошина

Европейцы должны «протрезветь от американского бурбона». Только тогда наступит время для диалога и переоценки отношений России и Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков пожелал европейцам «протрезветь от американского бурбона»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона, когда они все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, тогда придет время все-таки переоценки наших отношений и выхода в состояние диалога», - сказал Песков в эфире канала «Россия 1» (цитата по ТАСС).

По его словам, европейцы должны понять, что сами ответственны за судьбу Евразии, но это может быть «не ближней перспективой».

Лавров заявил о «разорванных в клочья» отношениях с ЕС

Ранее Песков заявил, что Россия укрепит свои западные рубежи так, чтобы поддерживать паритет и чтобы «никому не приходило в голову напасть» на нее.

Дмитрий Песков,ЕС,
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