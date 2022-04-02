Песков пожелал европейцам «протрезветь от американского бурбона»

«Когда чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона, когда они все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, тогда придет время все-таки переоценки наших отношений и выхода в состояние диалога», - сказал Песков в эфире канала «Россия 1» (цитата по ТАСС).