Минюст РФ включил в список СМИ-иноагентов еще 8 человек

Министерство юстиции России включило еще восемь человек в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В список попал в том числе российский публицист Евгений Понасенков. Кроме него перечень пополнился корреспондентом телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Мария Борзунова, основательница The Bell, журналистка Елизавета Осетинская, журналистки Алла Константинова и Анна Голубева, а также Мурадов Мурад, Воробьев Виктор и Малкова Ирина. Таким образом, теперь в реестре значатся 127 различных изданий и журналистов. До этого Минюст РФ включил немецкое издание Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов. В ведомстве объяснили данное решение получением документов от уполномоченных органов государственной власти. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что необходимость закона об иноагентах в России неоспорима. В то же время он не исключил, что соответствующие нормы будут доработаны, а правоприменение отрегулировано.