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41 минуту назад

В Совфеде ответили на вопрос об организации референдума в Южной Осетии

Lenta.ruиещё 1

Южная Осетия должна самостоятельно решить вопрос о вхождении в состав России, без внешнего вмешательства. Об этом заявил ТАСС член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

В Совфеде ответили на вопрос об организации референдума в Южной Осетии
Фото: Петр Кассин / КоммерсантъПетр Кассин / Коммерсантъ

«По той ситуации, которая сейчас развивается, здесь надо отдать им инициативу и в этот процесс не вмешиваться», — заметил сенатор, отвечая на вопрос возможном содействии в организации референдума со стороны России.

Цеков подчеркнул, что республика имеет полное право провести такой референдум, а Москва с уважением отнесется к любому решению ее народа.

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1 апреля глава грузинского МИД Давид Залкалиани сообщил, что власти Грузии уверены, что мир не признает референдум о вхождении Южной Осетии в состав России. Он также выразил надежду, что со стороны международного сообщества последует жесткая реакция.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 30 марта проинформировал о планах частично признанной республики в скором времени войти в состав России. Он подчеркнул, что это является стратегической целью страны, и сообщил, что в ближайшее время будут предприняты необходимые шаги для реализации данной инициативы.

Политика,Биологическое оружие,Давид Залкалиани,Сергей Цеков,Анатолий Бибилов,Совет Федерации,
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