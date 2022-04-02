В Совфеде ответили на вопрос об организации референдума в Южной Осетии

Южная Осетия должна самостоятельно решить вопрос о вхождении в состав России, без внешнего вмешательства. Об этом заявил ТАСС член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ Петр Кассин / Коммерсантъ

«По той ситуации, которая сейчас развивается, здесь надо отдать им инициативу и в этот процесс не вмешиваться», — заметил сенатор, отвечая на вопрос возможном содействии в организации референдума со стороны России.

Цеков подчеркнул, что республика имеет полное право провести такой референдум, а Москва с уважением отнесется к любому решению ее народа.

1 апреля глава грузинского МИД Давид Залкалиани сообщил, что власти Грузии уверены, что мир не признает референдум о вхождении Южной Осетии в состав России. Он также выразил надежду, что со стороны международного сообщества последует жесткая реакция.