Как СССР пытался вступить в НАТО

Тридцать первого марта 1954-го Советский Союз заявил о намерении присоединиться к НАТО, образованной пятью годами ранее. Создание блока, куда входили США и другие западные государства, вызывало у Москвы беспокойство. Однако попытка примириться с Западом не удалась.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Владимир Астапкович / РИА Новости

Североатлантический альянс был создан в апреле 1949 года 12 странами. На первом этапе в НАТО вошли Соединенные Штаты, Великобритания, Бельгия, Франция, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Норвегия, Португалия, Нидерланды. Все участники обязались совместно защищать любое государство, входящее в организацию, если на него будет совершено нападение.

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СССР счел НАТО не оборонительным, а агрессивным объединением. Москва настаивала на том, что Альянс может приобрести оборонительный характер лишь в том случае, если в него вступит Советский Союз, напоминает РИА Новости.

"В этом случае Организация Североатлантического договора перестала бы быть закрытым военным объединением государств. Она была бы открыта для других европейских стран, что вместе с созданием эффективной системы коллективной безопасности в Европе стало бы важным подспорьем для укрепления всеобщего мира", — говорилось в заявке, которую Москва направила Альянсу.

Однако 7 мая 1954 года Советский Союз получил отказ.

"Участники организации объединили средства обороны, чтобы коллективно гарантировать безопасность, которую они не могли обеспечить индивидуально перед лицом военного превосходства Советского Союза, достигнутого им в Европе начиная с 1945 года, и направленной на Запад экспансии политической, экономической и военной систем", — говорилось в опубликованном документе.

В НАТО еще раз подчеркнули, что организация носит исключительно оборонительный характер.

Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов ранее отмечал в беседе с агентством, что советское руководство прекрасно понимало бесперспективность своей инициативы.

"Скорее, это был пропагандистский ход: мы добрую волю проявили, а вы ее отвергли. Вообще, трудно представить, что кто-либо из советских руководителей всерьез рассматривал вступление СССР в НАТО, которая строилась на строго определенных принципах", — говорил Лукьянов.

Директор Института всеобщей истории РАН Михаил Липкин в интервью c Lenta.ru в марте 2022 года отметил, что реакцию Запада на попытку СССР вступить в НАТО хорошо иллюстрирует содержание переговоров советского лидера Никиты Хрущева и Поля-Анри Спаака, занимавшего в 1957-1961 годах пост генсека Североатлантического альянса.

По словам Липкина, на встрече, состоявшейся в 1956 году, Хрущев напомнил, что Москва хотела присоединиться к блоку, но ее не приняли.

"На это Спаак откровенно ответил, что ему трудно представить совместное командование США и СССР, и что в случае советского вступления сама суть этой организации потеряла бы всякий смысл", — сказал Липкин.

На это Хрущев заявил, что "шило в мешке не утаишь". Он констатировал, что "НАТО на самом деле является закрытой организацией, направленной против СССР, а не открытой, как это декларируется", добавил директор Института всеобщей истории.

В 1955 году в Североатлантический альянс вступила ФРГ. Это окончательно развеяло иллюзии по поводу направленности блока, отмечает Газета.Ru.