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1 час назад

В Совфеде объяснили неудачу в предотвращении удара по нефтебазе в Белгороде

Lenta.ru

Системы противовоздушной обороны не смогли зафиксировать движение вертолетов, так как они летели слишком низко. Так неудачу в предотвращении удара по нефтебазе в Белгороде объяснил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам сенатора, системы ПВО и радары срабатывают на более высоких расстояниях, в основном они защищают от ракет и самолетов. Вместе с тем Джабаров подчеркнул, что Россия должна нанести ответный удар на военный аэродром, откуда вертолеты вылетели в Белгород.

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