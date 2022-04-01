В Совфеде объяснили неудачу в предотвращении удара по нефтебазе в Белгороде

Системы противовоздушной обороны не смогли зафиксировать движение вертолетов, так как они летели слишком низко. Так неудачу в предотвращении удара по нефтебазе в Белгороде объяснил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам сенатора, системы ПВО и радары срабатывают на более высоких расстояниях, в основном они защищают от ракет и самолетов. Вместе с тем Джабаров подчеркнул, что Россия должна нанести ответный удар на военный аэродром, откуда вертолеты вылетели в Белгород.