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1 час назад

Медведев: Россия будет поставлять продукты только друзьям

Алиса Селезнёва

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет поставлять сельскохозяйственную продукцию только дружественным странам. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев заявил об изменении порядка экспорта продовольствия из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На Россию приходится 17 процентов всех поставок зерна в мире. А вместе с Украиной РФ производит треть выращиваемой в мире пшеницы. Ранее российское правительство ввело временный запрет на экспорт пшеницы, ячменя и ржи, который должен продлиться до 30 июня. Москва хочет использовать эту меру для обеспечения внутреннего спроса и предотвращения скачка цен.

Миру грозит голод из-за антироссийских санкций

По оценке ООН, 45 африканских бедных стран и многие беднейшие страны в других регионах мира импортируют зерно в основном из Украины и России. Из-за украинского кризиса цены на продовольствие могут подскочить на 8-20 процентов, опасаются эксперты.

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявляла, что украинский кризис может привести к голодным бунтам в беднейших странах мира.

1 апреля Медведев уточнил, что РФ будет поставлять сельскохозяйственную продукцию дружественным странам и за рубли, и за их национальную валюту.

«Будем поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям (благо их у нас много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке)», - заявил он.

Политика,Дмитрий Медведев,ООН,Совет безопасности РФ,Правительство РФ,ВТО,
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