Медведев заявил об изменении порядка экспорта продовольствия из России

Фото: РИА Новости РИА Новости

На Россию приходится 17 процентов всех поставок зерна в мире. А вместе с Украиной РФ производит треть выращиваемой в мире пшеницы. Ранее российское правительство ввело временный запрет на экспорт пшеницы, ячменя и ржи, который должен продлиться до 30 июня. Москва хочет использовать эту меру для обеспечения внутреннего спроса и предотвращения скачка цен.

По оценке ООН, 45 африканских бедных стран и многие беднейшие страны в других регионах мира импортируют зерно в основном из Украины и России. Из-за украинского кризиса цены на продовольствие могут подскочить на 8-20 процентов, опасаются эксперты.

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявляла, что украинский кризис может привести к голодным бунтам в беднейших странах мира.

1 апреля Медведев уточнил, что РФ будет поставлять сельскохозяйственную продукцию дружественным странам и за рубли, и за их национальную валюту.