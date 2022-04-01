В Госдуму внесут проект о признании геноцида русских на Украине

Фракция ЛДПР в пятницу, 1 апреля, внесет на рассмотрение Государственной Думы проект заявления палаты, который признает совершение властями Украины геноцида русского населения с 2014 года. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

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Согласно тексту проекта, депутаты Госдумы осуждают действия украинских властей, «направленные на геноцид русского населения». Там уточняется, что преступные действия происходили на протяжении восьми лет в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).