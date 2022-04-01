В Госдуму внесут проект о признании геноцида русских на Украине

Фракция ЛДПР в пятницу, 1 апреля, внесет на рассмотрение Государственной Думы проект заявления палаты, который признает совершение властями Украины геноцида русского населения с 2014 года. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.
Согласно тексту проекта, депутаты Госдумы осуждают действия украинских властей, «направленные на геноцид русского населения». Там уточняется, что преступные действия происходили на протяжении восьми лет в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).
Для доказательства фактов геноцида в тексте приводится документ, который подписан 14 апреля 2014 года исполнявшим тогда обязанности президента страны Александром Турчиновым — это указ «по преодолению террористической угрозы и сохранении территориальной целостности Украины».