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1 час назад

В Госдуму внесут проект о признании геноцида русских на Украине

Lenta.ru

Фракция ЛДПР в пятницу, 1 апреля, внесет на рассмотрение Государственной Думы проект заявления палаты, который признает совершение властями Украины геноцида русского населения с 2014 года. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

В Госдуму внесут проект о признании геноцида русских на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно тексту проекта, депутаты Госдумы осуждают действия украинских властей, «направленные на геноцид русского населения». Там уточняется, что преступные действия происходили на протяжении восьми лет в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Для доказательства фактов геноцида в тексте приводится документ, который подписан 14 апреля 2014 года исполнявшим тогда обязанности президента страны Александром Турчиновым — это указ «по преодолению террористической угрозы и сохранении территориальной целостности Украины».

Политика,Александр Турчинов,ЛДПР,Госдума,
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