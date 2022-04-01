Путин лишил Запад возможности ввести новые санкции

Решение президента может сделать рубль международной валютой

Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Андреев © URA.RU

Новая схема оплаты газа за рубли с недружественными странами позволит защититься от западных санкций, считают эксперты. По их мнению, соответствующее решение президента РФ Владимира Путина, озвученное 31 марта, застрахует Россию на тот случай, если ЕС в рамках новых санкций решит заморозить счета, на которые европейцы переводят оплату за российский газ. В перспективе это может сделать рубль международной валютой, сообщили URA.RU аналитики.

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О том, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли, Путин объявил 23 марта во время совещания с правительством. Он поручил «Газпрому» и Центробанку до 31 марта разработать необходимый механизм. Страны «Большой семерки» — Канада, США, Италия, Франция и Япония отказались покупать российский газ за рубли. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на это, что Россия не будет бесплатно поставлять голубое топливо. Он подчеркнул, что продажи будут только в рублях. Этот вопрос за последние сутки с Путиным по телефону обсуждали канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги, днем ранее — президент Франции Эммануэль Макрон. В Кремле твердо заверили, что не откажутся от новой схемы.

С вопроса о торговле газом с недружественными государствами Путин начал и совещание по развитию авиаотрасли 31 марта. Западные страны должны открыть рублевые счета в российских банках и с них платить за голубое топливо с 1 апреля, подчеркнул президент.

«Если же такие платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей, со всеми вытекающими последствиями. Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены», — пояснил глава государства.

Валюты западных стран не имеет смысла использовать в ситуации, когда их финансовая система применяется в качестве оружия — контракты с российскими банками, бизнесменами и предприятиями не исполняются, а активы в долларах и евро замораживаются, отметил Путин. «Мы поставили европейским потребителям наши ресурсы, в данном случае газ. Они его получили, заплатили нам в евро, которые затем сами же и заморозили. В этой связи есть все основания считать, что часть поставленного газа в Европу мы поставили фактически бесплатно. Так, естественно, продолжаться не может», — пояснил свои действия президент.

В новой системе расчетов Россия будет соблюдать все обязательства по контрактам, а перевод расчетов за поставки газа за рубли станет важным шагом к укреплению финансового-экономического суверенитета, подчеркнул глава государства. Путин напомнил, что российское голубое топливо является более дешевой энергией для Европы, а США хотят продавать европейцам дорогой сжиженный газ и подорвать конкурентоспособность европейских компаний. «Для Европы это означает масштабную деиндустриализацию и потерю миллионов рабочих мест, а на фоне растущих цен на продовольствие, бензин, электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги — еще и кардинальное снижение уровня жизни граждан», — заметил российский лидер.

Запад не собирается отказываться от политики экономического давления и станет искать все новые поводы для санкций, в ближайшее время рассчитывать на изменения этих подходов не стоит, добавил президент. По его словам, российские авиаперевозчики и авиастроители в числе первых ощутили неадекватные санкционные решения.

«Предлагаю исходить из того, что прежнего взаимодействия с бывшими партнерами в ближайшее время не будет. Мы не собираемся ни от кого закрываться, и мы не будем закрытой страной, но мы должны исходить из тех реалий, которые складываются. У нас есть все возможности для того, чтобы авиационная отрасль России не только преодолела текущие сложности, но и получила новый импульс для развития», — заметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что и стратегию развития авиационной отрасли необходимо будет скорректировать с опорой на собственные ресурсы и с учетом новых условий, а доля отечественных самолетов в парке российских авиакомпаний должна кардинально вырасти.

Говоря о западных санкциях, Путин на совещании попал в самую точку, ведь авиационная отрасль болезненнее всего пострадала от ограничительных мер, заявил зампред комитета по промышленности и торговле Госдумы Александр Спиридонов. «У нас возникла большая задача по обеспечению промышленного суверенитета нашей страны. Если мы говорим про импортозамещение, то понимаем, что завтра его не произойдет. Это сложная работа, которую не сделать без помощи государства. Путин понимает, что отрасли нужна господдержка», — заметил депутат.

Что касается новой схемы оплаты газа с недружественными странами, то она позволит защититься от западных санкций, считают эксперты. По их мнению, Путин страхует Россию на тот случай, если ЕС решит заморозить счета «Газпрома», на которые европейцы переводят оплату за российский газ. Власти России перехватывают контроль за финансовыми потоками, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. «Главное здесь в том, что расчеты за газ переходят в рублевую юрисдикцию.

Государство в лице Центробанка получит контроль над процессом поступления денег от экспорта газа. Заморозить оплату в рублях будет невозможно», — сказал эксперт.

Путин страхует Россию от заморозки денег за газ от европейских покупателей, соглашается политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. «Путин хочет нейтрализовать международную финансовую систему, которая используется как оружие в экономической войне против России», — отмечает эксперт. По его мнению, в будущем Россия будет получать на мировом рынке оплату в рублях и за другие товары. Зудин не исключает, что действиями России вдохновятся и другие страны, которые также передут к расчетам в своих национальных валютах.