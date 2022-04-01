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56 минут назад

Кадыров потребовал от Байдена больше «Джавелинов»

РИА "ФедералПресс"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал отправку американского оружия на Украину. По его словам, ПЗРК Javelin особенно понравился чеченским бойцам в качестве трофейного оружия.

Кадыров обратился с требованием к Байдену
Фото: ТАССТАСС

«Мой дорогой БРАТ Тимур Ахмаев вместе с другими бойцами из Чеченской Республики 24/7 занят поиском и устранением бандеровской и националистической нечисти в Мариуполе.Эту задачу им существенно облегчает господин Байден», – написал он.

Кадыров рассказал, как бы он поступил с Украиной

По словам Рамзана Кадырова, в качестве трофейного оружия особенно понравился чеченским бойцам переносной зенитно-ракетный комплекс Javelin, который имеет двойную эффективность.

«Требуем от Байдена увеличить поставки «Джавелинов»!» – добавил глава Чечни.

Кадыров отметил, что в случае поставки техники, готов лично наградить американского президента Джо Байдена «за активное содействие российской спецоперации». Ранее «ФедералПресс» писал, что Кадыров пообещал спрятать Зеленского в Чечне.

Политика,Джо Байден,Рамзан Кадыров,
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