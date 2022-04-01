Кадыров обратился с требованием к Байдену

«Мой дорогой БРАТ Тимур Ахмаев вместе с другими бойцами из Чеченской Республики 24/7 занят поиском и устранением бандеровской и националистической нечисти в Мариуполе.Эту задачу им существенно облегчает господин Байден», – написал он.