С 2014 года на Украине сформировалось новое общество, которое отличается от российского. Такое мнение выразила заместитель руководителя Россотрудничества Россотрудничества, экс-депутат Госдумы и бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская в интервью Екатерине Гордеевой. Беседа опубликована на YouTube-канале журналистки.

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По ее словам, за прошедшие восемь лет много изменилось, а люди «стали выживать по-своему».

«Украина — это не Россия. Там по-другому устроено общество», — подчеркнула Поклонская.

Замглавы Росструдничества уточнила, что Донбасс является «отдельной историей» и «огромной трагедией».

Отвечая на вопрос о националистических настроениях на Украине, она отметила, что до 2014 года там «все было нормально». Однако на Майдан вышли активисты и провокаторы, а после по телевидению россияне наблюдали русофобские настроения, добавила Поклонская. В то же время она признала, что подобные настроение могут быть в любой стране.

«Главное, чтобы эти настроения не переходили за грань», — отметила экс-прокурор Крыма.

В интервью Поклонская также сообщила, что планирует помогать Украине им ее жителям, потому что она является украинкой и любит родину.