Министерство финансов США расширили санкции в отношении России, под ограничения попали 13 физических лиц и 21 организация, «связанные с киберативностью». Список опубликован на сайте американского Минфина.

В числе юридических лиц, против которых введены санкции, оказались производитель чипов «Микрон» и производитель радиотехники и радиоэлектроники НИИ «Вектор».

При этом из-под санкций США исключен «Озон Банк» - дочерний банк маркетплейса Ozon.

Санкции подразумевают заморозку активов и запрет на посещение США.