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37 минут назад

США расширили санкции в отношении России

Вероника Полынина

Министерство финансов США расширили санкции в отношении России, под ограничения попали 13 физических лиц и 21 организация, «связанные с киберативностью». Список опубликован на сайте американского Минфина.

В числе юридических лиц, против которых введены санкции, оказались производитель чипов «Микрон» и производитель радиотехники и радиоэлектроники НИИ «Вектор».

При этом из-под санкций США исключен «Озон Банк» - дочерний банк маркетплейса Ozon.

Санкции подразумевают заморозку активов и запрет на посещение США.

Ранее 31 марта Великобритания ввела санкции против журналиста ВГТРК Сергея Брилева, генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Александра Жарова, руководителя международного вещания информационного агентства и радио Sputnik Антона Анисимова, а также генерального директора телеканала RT Алексея Николова. Всего новые санкции затронули 12 человек. Ограничения также коснулись МИА «Россия Сегодня».

Политика,Видео,Алексей Николов,Сергей Брилев,Александр Жаров,ОЗОН Банк,НИИМЭ и Микрон,Казначейство США,Газпром-медиа,
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