Министерство финансов США расширили санкции в отношении России, под ограничения попали 13 физических лиц и 21 организация, «связанные с киберативностью». Список опубликован на сайте американского Минфина.
В числе юридических лиц, против которых введены санкции, оказались производитель чипов «Микрон» и производитель радиотехники и радиоэлектроники НИИ «Вектор».
При этом из-под санкций США исключен «Озон Банк» - дочерний банк маркетплейса Ozon.
Санкции подразумевают заморозку активов и запрет на посещение США.
Ранее 31 марта Великобритания ввела санкции против журналиста ВГТРК Сергея Брилева, генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Александра Жарова, руководителя международного вещания информационного агентства и радио Sputnik Антона Анисимова, а также генерального директора телеканала RT Алексея Николова. Всего новые санкции затронули 12 человек. Ограничения также коснулись МИА «Россия Сегодня».