Песков: Пентагон не понимает, что происходит в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о самочувствии своего непосредственного руководителя и поторопился успокоить граждан - российский лидер, коему в текущем году должно исполниться уже 70 лет, никакими болезнями не страдает, беспокоиться за него нужно.
Ранее в СМИ появилась информация, что Путин, вероятно, болен раком щитовидной железы, поскольку его постоянно сопровождает врач, специализирующийся в этой области. Песков пояснил, что это «выдумки и неправда» - Путин раком не болен, какие-либо операции, связанные с онкологией, ему не делали.
Ответы представителя Кремля в своем Telegram-канале опубликовал экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.