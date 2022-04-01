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23 минуты назад

Президент России болен раком щитовидной железы? Ответ Кремля

Русская Планетаиещё 16

Песков: Пентагон не понимает, что происходит в Кремле
Фото: ТАССТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о самочувствии своего непосредственного руководителя и поторопился успокоить граждан - российский лидер, коему в текущем году должно исполниться уже 70 лет, никакими болезнями не страдает, беспокоиться за него нужно.

Ранее в СМИ появилась информация, что Путин, вероятно, болен раком щитовидной железы, поскольку его постоянно сопровождает врач, специализирующийся в этой области. Песков пояснил, что это «выдумки и неправда» - Путин раком не болен, какие-либо операции, связанные с онкологией, ему не делали.

Ответы представителя Кремля в своем Telegram-канале опубликовал экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

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