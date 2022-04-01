Песков: Пентагон не понимает, что происходит в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о самочувствии своего непосредственного руководителя и поторопился успокоить граждан - российский лидер, коему в текущем году должно исполниться уже 70 лет, никакими болезнями не страдает, беспокоиться за него нужно.