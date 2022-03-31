В Госдуме дали прогноз по референдуму в Южной Осетии

Вхождение Южной Осетии в состав РФ на референдуме может поддержать почти 100% жителей республики. Таким мнением в среду поделился с ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
В среду президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что страна предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ в ближайшее время. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь главы республики Дина Гассиева, процедуры будут завершены после выборов президента, которые пройдут 10 апреля.
"Все эти годы у жителей Южной Осетии есть одна мечта - быть в составе РФ. Они это считают очень важным для будущего своей земли, своих детей и внуков, - считает Водолацкий. - Если сейчас президент Южной Осетии обратится к парламенту республики, тот в свою очередь объявит референдум, то на сегодняшний день 99,9% жителей Южной Осетии придут и проголосуют за вхождение в состав РФ".
Говоря о процедуре, собеседник агентства отметил, что после референдума власти республики смогут обратиться в адрес президента РФ.
"Будет проведена та процедура, которая когда-то была проведена с Крымом, который сегодня комфортно чувствует себя, вернувшись домой. Южная Осетия тоже хочет вернуться домой", - отметил первый зампред думского комитета.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.