В Госдуме дали прогноз по референдуму в Южной Осетии

"Все эти годы у жителей Южной Осетии есть одна мечта - быть в составе РФ. Они это считают очень важным для будущего своей земли, своих детей и внуков, - считает Водолацкий. - Если сейчас президент Южной Осетии обратится к парламенту республики, тот в свою очередь объявит референдум, то на сегодняшний день 99,9% жителей Южной Осетии придут и проголосуют за вхождение в состав РФ".