Южная Осетия заявила о намерении войти в состав России

Южная Осетия в ближайшее время предпримет шаги по вхождению в состав Российской Федерации. Об этом заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в видеообращении. Запись опубликована в телеграм-канале «Единой России».

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«Я считаю, что объединение с Россией – наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время», - сказал Бибилов.

По его словам, именно в Южной Осетии в 2008 году произошло первое в новейшей истории «возрождение русского мира, понимание того, что есть черта, за которую нельзя отступать».

Россия тогда приняла решение защитить Южную Осетию, признала ее суверенитет, за что, по словам Бибилова, народ республики всегда будет ей благодарен.