Мединский заявил об отказе Украины от членства в НАТО

Украина по сути согласилась на принципиальные требования России, в том числе о невступлении в НАТО, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. Его слова приводит РИА «Новости».

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Представители Украины передали России зафиксированные на бумаге тезисы возможного соглашения, сообщил Мединский. В них прописаны, в частности, отказ от вступления в НАТО, фиксация внеблокового статуса страны, отказ от ядерного оружия, а также от владения, приобретения и разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, обязательство о проведении военных учений с участием иностранных военных сил только по согласию государств-гарантов, в числе которых будет Россия.

По словам Мединского, если условия соглашения будут выполнены, это будет означать ликвидацию угрозы создания плацдарма НАТО на Украине.

Помощник президента РФ также отметил, что на состоявшихся накануне переговорах в Стамбуле Москва впервые за долгое время заметила готовность Киева договариваться с Россией.

Мединский добавил, что позиция Москвы по Крыму и Донбассу по-прежнему остается принципиальной и неизменной.