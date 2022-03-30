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56 минут назад

Мединский заявил об отказе Украины от членства в НАТО

Вероника Полынина

Украина по сути согласилась на принципиальные требования России, в том числе о невступлении в НАТО, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. Его слова приводит РИА «Новости».

Мединский заявил об отказе Украины от членства в НАТО
Фото: ReutersReuters

Представители Украины передали России зафиксированные на бумаге тезисы возможного соглашения, сообщил Мединский. В них прописаны, в частности, отказ от вступления в НАТО, фиксация внеблокового статуса страны, отказ от ядерного оружия, а также от владения, приобретения и разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, обязательство о проведении военных учений с участием иностранных военных сил только по согласию государств-гарантов, в числе которых будет Россия.

По словам Мединского, если условия соглашения будут выполнены, это будет означать ликвидацию угрозы создания плацдарма НАТО на Украине.

Помощник президента РФ также отметил, что на состоявшихся накануне переговорах в Стамбуле Москва впервые за долгое время заметила готовность Киева договариваться с Россией.

Мединский добавил, что позиция Москвы по Крыму и Донбассу по-прежнему остается принципиальной и неизменной.

"Киевские власти впервые заявили о готовности договариваться с Россией"

29 марта состоялся очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций. Встреча проходила в Стамбуле. По ее итогам замминистра обороны РФ и член делегации Александр Фомин заявил, что российские военные «кардинально сократят активность на киевском и черниговском направлении». Глава российской делегации Владимир Мединский, в свою очередь, назвал встречу конструктивной и отметил, что при условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса сторонам удастся приблизиться к миру.

Политика,Александр Фомин,Владимир Мединский,НАТО,
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