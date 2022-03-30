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40 минут назад

Россия отказалась идти на уступки по Крыму и Донбассу

Ura.RuUra.Ru

Принципиальная позиция России по Крыму и Донбассу остается неизменной. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

Россия отказалась идти на уступки по Крыму и Донбассу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Работа продолжается, переговоры продолжаются. Я хочу отдельно подчеркнуть, что принципиальная позиция по Крыму и Донбассу остается неизменной», — сказал Мединский в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Россия озвучила на переговорах с Украиной свои требования. В частности, РФ хочет признания Крыма российской территорией и независимости Донбасса.

"Киевские власти впервые заявили о готовности договариваться с Россией"

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.

Политика,Владимир Мединский,Владимир Путин,
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