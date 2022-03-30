Россия отказалась идти на уступки по Крыму и Донбассу

Принципиальная позиция России по Крыму и Донбассу остается неизменной. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

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«Работа продолжается, переговоры продолжаются. Я хочу отдельно подчеркнуть, что принципиальная позиция по Крыму и Донбассу остается неизменной», — сказал Мединский в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Россия озвучила на переговорах с Украиной свои требования. В частности, РФ хочет признания Крыма российской территорией и независимости Донбасса.