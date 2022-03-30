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29 минут назад

Посольство Азербайджана резко отреагировало на слова депутата Делягина

Алиса Селезнёва

Выступление депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Михаила Делягина на российском телевидении вызвало вопросы со стороны азербайджанской общественности, заявили в пресс-службе посольства Азербайджана в Москве.

Азербайджан резко отреагировал на слова депутата Делягина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе одного из телешоу Делягин призвал российские власти «разбомбить» нефтяную инфраструктуру Азербайджана из-за ситуации вокруг Карабаха. Кроме того, он призвал задуматься о том, будет ли допустимо «применение тактического ядерного оружия для ликвидации нефтяной промышленности Азербайджана в связи с его агрессией, вызванной убежденностью в бессилии России, военные ресурсы которой отвлечены на Украину». На эту тему он даже запустил опрос в своем Telegram-канале.

«Посол Полад Бюльбюль оглы донес до сведения руководства ВГТРК, в который входит канал «Россия 1», серьезное недовольство азербайджанской общественности и подчеркнул недопустимость подобных случаев», — цитирует сообщение NEWS.ru.

Кроме того, секретарь президиума партии «Справедливая Россия» Олег Шеин направил письмо послу Азербайджана в России, в котором отметил, что предпринял необходимые шаги для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

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«В письме Олег Шеин от имени сохранивших здравый рассудок граждан России приносит извинения за провокационное выступление своего однопартийца Михаила Делягина на российском телевидении и подчеркивает, что абсолютное большинство его соотечественников воспринимают Азербайджан дружественной страной, а азербайджанский народ — добрым соседом», — указано в письме.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал Делягину контролировать себя и воздержаться от недружественных заявлений в отношении Баку. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления депутата недопустимыми и безответственными. Она подчеркнула, что подобные высказывания не отражают официальную позицию России.

Политика,Михаил Делягин,Мария Захарова,Олег Шеин,Дмитрий Песков,МИД России,Справедливая Россия,Госдума,
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