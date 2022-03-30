Азербайджан резко отреагировал на слова депутата Делягина

В ходе одного из телешоу Делягин призвал российские власти «разбомбить» нефтяную инфраструктуру Азербайджана из-за ситуации вокруг Карабаха. Кроме того, он призвал задуматься о том, будет ли допустимо «применение тактического ядерного оружия для ликвидации нефтяной промышленности Азербайджана в связи с его агрессией, вызванной убежденностью в бессилии России, военные ресурсы которой отвлечены на Украину». На эту тему он даже запустил опрос в своем Telegram-канале.