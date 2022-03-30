Азербайджан резко отреагировал на слова депутата Делягина

Выступление депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Михаила Делягина на российском телевидении вызвало вопросы со стороны азербайджанской общественности, заявили в пресс-службе посольства Азербайджана в Москве.
В ходе одного из телешоу Делягин призвал российские власти «разбомбить» нефтяную инфраструктуру Азербайджана из-за ситуации вокруг Карабаха. Кроме того, он призвал задуматься о том, будет ли допустимо «применение тактического ядерного оружия для ликвидации нефтяной промышленности Азербайджана в связи с его агрессией, вызванной убежденностью в бессилии России, военные ресурсы которой отвлечены на Украину». На эту тему он даже запустил опрос в своем Telegram-канале.
«Посол Полад Бюльбюль оглы донес до сведения руководства ВГТРК, в который входит канал «Россия 1», серьезное недовольство азербайджанской общественности и подчеркнул недопустимость подобных случаев», — цитирует сообщение NEWS.ru.
Кроме того, секретарь президиума партии «Справедливая Россия» Олег Шеин направил письмо послу Азербайджана в России, в котором отметил, что предпринял необходимые шаги для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
«В письме Олег Шеин от имени сохранивших здравый рассудок граждан России приносит извинения за провокационное выступление своего однопартийца Михаила Делягина на российском телевидении и подчеркивает, что абсолютное большинство его соотечественников воспринимают Азербайджан дружественной страной, а азербайджанский народ — добрым соседом», — указано в письме.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал Делягину контролировать себя и воздержаться от недружественных заявлений в отношении Баку. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления депутата недопустимыми и безответственными. Она подчеркнула, что подобные высказывания не отражают официальную позицию России.