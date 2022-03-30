Медведев заявил о «бумеранге» антироссийских санкций на Западе

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, блокировав, в том числе активы Банка России и имущество крупных российских бизнесменов. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.

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В Россию запретили поставлять наличные доллары и евро. 8 марта президент Джо Байден объявил, что из-за украинского кризиса США приняли решение запретить импорт российской нефти. Также на фоне украинского кризиса многие зарубежные компании объявили о приостановке работы в России. В их числе - IKEA, McDonald’s, H&M, Inditex.

При этом, по словам Дмитрия Медведева, санкции ударили не только по России, но и «возвращаются на Запад бумерангом».

«Увеличивается глобальная инфляция. Похоже, что в Европе начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир. Растут космическими скоростями цены на топливо. Становится ясно, что не все государства успешно справятся с таким спадом», констатировал он.

Политик обратил внимание на то, что жители европейских стран из-за ухудшения уровня жизни начали выходить на стихийные акции протеста.

«Очевидно и то, что сами санкции пока не достигают результатов (…) Наши граждане сохранили доступ к российской системе платежей и пользуются ею. Запрет на экспорт российских энергоресурсов ударил пока только по рядовым западным потребителям – владельцам автомобилей, жильцам домов с газовым отоплением и другим», - заметил он.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что есть и трудности, с которыми России приходится бороться там, где «ее все еще пытаются изолировать от мировых цепочек добавленной стоимости, международного разделения труда, увеличив безработицу и ввергнув в экономический хаос».

«Тем не менее, глобально ограничить Россию не получается. Мы оказались готовы к этим вполне предсказуемым атакам. (..) Пока наши оппоненты продолжают свой бесплодный труд, мир постепенно движется к новой логике мировых экономических отношений (…) Невозможно доверять тем, кто арестовывает счета других государств, крадет чужие бизнес-активы и личное имущество, поступаясь принципами абсолютной защиты священного права частной собственности», - заявил зампредседателя Совбеза России.