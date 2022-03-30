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58 минут назад

Володин предложил расширить список российских товаров, экспортируемых за рубли

ТАССТАССиещё 12

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что будет правильным расширить список экспортируемых за рубли товаров, в том числе продавать за валюту РФ зерно, нефть и лес.

"У европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях. Никакой трагедии в этом нет. Гораздо страшнее ситуация, когда деньги есть, а товара нет. <...> Если хотите получать газ - ищите рубли", - написал он в своем Telegram-канале в среду.

"Более того, будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес", - подчеркнул председатель Думы.

Володин отметил, что президент РФ Владимир Путин принял правильное решение перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны на рубли. "Депутаты Государственной думы его (решение президента РФ - прим. ТАСС) поддерживают", - добавил он.

Евросоюз отверг требования оплачивать газ в рублях

Также спикер Госдумы подчеркнул, что европейским политикам необходимо "заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях". "Они сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчетов в этих валютах", - отметил он.

"В этой связи обращаюсь к коллегам из национальных парламентов недружественных стран. Отнеситесь более серьезно к вопросу рублевых взаиморасчетов. Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать", - заключил Володин.

Политика,Видео,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,ЕС,
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