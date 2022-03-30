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57 минут назад

Лавров прибыл с визитом в Китай

ТАССТАССиещё 3

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в китайский город Туньси, где 31 марта примет участие в третьей министерской конференции стран - соседей Афганистана. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале МИД РФ.

Лавров прибыл с визитом в Китай
Фото: РИА НовостиРИА Новости

30 марта руководитель российского дипведомства проведет ряд переговоров со своими зарубежными коллегами, в том числе с министром иностранных дел КНР Ван И.

Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла 21 октября 2021 года в Москве. Вторая - 27 октября 2021 года в Тегеране, участниками которой были представители России, Китая, Таджикистана, Ирана, Пакистана, Туркмении и Узбекистана.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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