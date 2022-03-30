Лавров прибыл с визитом в Китай

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в китайский город Туньси, где 31 марта примет участие в третьей министерской конференции стран - соседей Афганистана. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале МИД РФ.

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30 марта руководитель российского дипведомства проведет ряд переговоров со своими зарубежными коллегами, в том числе с министром иностранных дел КНР Ван И.