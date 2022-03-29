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19 минут назад

Раскрыта позиция России по вступлению Украины в Евросоюз

Вероника Полынина

Россия не против вступления Украины в Евросоюз, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом сообщает РИА «Новости».

Раскрыта позиция России по вступлению Украины в Евросоюз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз», - заявил Мединский в эфире Первого канала по окончании российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС 28 февраля. 11 марта лидеры стран Евросоюза на саммите в Версале поручили Еврокомиссии изучить заявку Украины, Грузии и Молдавии на вступление в ЕС и дать им оценку. 21 марта комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархеи сообщил, что Брюссель начал рассматривать заявку Украины на членство. Он пообещал, что заключение по ней будет предоставлено как можно скорее.

Политика,В мире,Владимир Зеленский,Владимир Мединский,Еврокомиссия,ЕС,Первый канал,
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