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31 минуту назад

Названо условие для встречи Путина и Зеленского

Газета.RuГазета.Ruиещё 12

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна одновременно с предварительным подписанием мирного договора России и Украины на уровне МИД. Такое условие назвал журналистам глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский, передает ТАСС во вторник, 29 марта.

Названо условие для встречи Путина и Зеленского
Фото: ReutersReuters

Мединский пояснил, что Россия выступила с таким предложением на переговорах с украинской делегацией в Стамбуле.

Россия сделает два шага навстречу Украине ради деэскалации ситуации, подчеркнул ранее Мединский.

Помощник президента России уточнил, что данные шаги касаются политической и военной частей.

Переговоры об урегулировании ситуации на Украине между представителями Москвы и Киева прошли в Стамбуле 29 марта. Встреча началась с беседы тэт-а-тэт между главой российской делегации Владимиром Мединским и лидером фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.

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