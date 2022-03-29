Патрушев заявил, что Европа отказывается от своего суверенитета в пользу США

Европейские страны отказываются от своего суверенитета в пользу США под лозунгом защиты от "русской агрессии", думая при этом, что действуют в собственных интересах. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью еженедельнику "Аргументы и факты".

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"Европейцев Вашингтон уже так идеологически обработал, что они воображают, будто действуют в собственных интересах. Под лозунгами защиты Старого Света от якобы существующей "русской агрессии" они отказываются от своего суверенитета в пользу Америки", - констатировал он.

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Секретарь Совбеза РФ напомнил, как "в феврале прошлого года на саммите НАТО [президент США Джо] Байден провозгласил, что Америка вернулась в Европу".

"И все главы европейских государств радостно этому зааплодировали", - заметил он.

Патрушев также обратил внимание на то, как "США заставили Европу увеличить закупку американской оборонной продукции с помощью вранья о мнимых угрозах". Он указал на это в ответ на вопрос, стало ли для России неожиданностью решение НАТО о значительном увеличении военных расходов стран - членов альянса и о создании новых боевых групп на востоке.

"Решение НАТО вполне укладывается в рамки привычной стратегии альянса, разрабатываемой по указке американцев. Запугивая целые страны откровенным враньем о мнимых угрозах, Вашингтон успешно добился своей цели - заставить европейские государства увеличить расходы на закупку продукции оборонно-промышленного комплекса США", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Патрушев напомнил, что такой подход американцев был апробирован неоднократно: "В свое время Джон Фостер Даллес, госсекретарь США при [президенте Дуайте] Эйзенхауэре, подметил: