РФ может запретить въезд гражданам недружественных стран

Проект указа президента об ответных визовых мерах, направленных против недружественных стран, разрабатывается в России. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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"Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа президента об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств, - сказал он на заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. - Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России".

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Лавров обратил внимание, что одновременно с этим проектом в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины, упрощен въезд в Россию. "Для них был облегчен порядок въезда и пребывания в России для безопасного возвращения в страны своей гражданской принадлежности", - указал министр.

Ответ на недружественные действия США

По словам Лаврова, в фокусе внимания Москвы находится также выработка комплекса ответных мер на недружественные действия США и их сателлитов.

"Разумеется, в фокусе нашего внимания и выработка комплекса мер, включая их законодательное обеспечение, мер ответа на недружественные действия США и их сателлитов. К ним относятся прежде всего нелегитимные санкции, а также все решения, которые ущемляют права российских граждан и юридических лиц", - сказал министр.

Лавров напомнил, что 15 марта вступили в силу подготовленные по линии Министерства иностранных дел России поправки в федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации". "Эти поправки предусматривают возможность применения мер ограничительного характера в отношении любых иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Ранее, напомню, указанные меры могли применяться только к гражданам Соединенных Штатов Америки", - указал он.