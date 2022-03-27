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6 минут назад

В Калининграде дали совет польскому генералу

Майк Габриелян

В Калининградской области отреагировали на заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака, который потребовал «вернуть Калининградскую область Польше». Об этом сообщает РИА «Новости».

В Калининграде дали совет польскому генералу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наш совет - изучить историю 20 века. Как только они это сделают, они поймут, что нельзя вернуть то, что никогда Польше не принадлежало. Заявление, что Варшава может претендовать на Калининград - глупость, Калининград был, есть и будет русским городом на Балтике», - заявил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

Тем временем в соцсетях калининградцы напомнили о том, что Польша получила некогда прусские Цоппот, Позен и Бреслау благодаря СССР. Сейчас эти города называются на польский манер - Сопот, Познань и Вроцлав. Но ранее они не принадлежали Польше. Решение о передаче было принято лишь в 1945 году на Потсдамской конференции. Там же закрепили и статус Калининградской области. При этом Кенигсберг никогда в истории не был польским.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польской народной республики Вальдемар Скшипчак заявил, что Варшава может претендовать на Калининградскую область, и «стоит поднять вопрос о Калининграде».

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