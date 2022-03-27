В Калининграде дали совет польскому генералу

«Наш совет - изучить историю 20 века. Как только они это сделают, они поймут, что нельзя вернуть то, что никогда Польше не принадлежало. Заявление, что Варшава может претендовать на Калининград - глупость, Калининград был, есть и будет русским городом на Балтике», - заявил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

Тем временем в соцсетях калининградцы напомнили о том, что Польша получила некогда прусские Цоппот, Позен и Бреслау благодаря СССР. Сейчас эти города называются на польский манер - Сопот, Познань и Вроцлав. Но ранее они не принадлежали Польше. Решение о передаче было принято лишь в 1945 году на Потсдамской конференции. Там же закрепили и статус Калининградской области. При этом Кенигсберг никогда в истории не был польским.