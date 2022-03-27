Еще одна страна встала на сторону Путина

«Саудовский наследный принц сделал ставку на Путина. Он не только верит, но и также надеется, что республиканцы победят на промежуточных выборах, и Байден превратится в „хромую утку“. К 2025 году, как наверняка полагает Мухаммед ибн Сальман, Байден и демократы потеряют власть, а Путин останется президентом России», — сообщила американскому журналу профессор Джорджтаунского университета Трита Парси.