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6 минут назад

Еще одна страна встала на сторону Путина

Елена Прошина

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд полностью поддерживает российского президента Владимира Путина и хочет «поквитаться» с главой США Джо Байденом, пишет Foreign Policy.

Еще одна страна встала на сторону Путина
Фото: ReutersReuters

«Саудовский наследный принц сделал ставку на Путина. Он не только верит, но и также надеется, что республиканцы победят на промежуточных выборах, и Байден превратится в „хромую утку“. К 2025 году, как наверняка полагает Мухаммед ибн Сальман, Байден и демократы потеряют власть, а Путин останется президентом России», — сообщила американскому журналу профессор Джорджтаунского университета Трита Парси.

Напомним, во время предвыборной кампании Байден назвал Саудовскую Аравию «изгоем». Став президентом он заявил, что принц Саудовской Аравии причастен к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Тем временем, Саудовская Аравия ведет с Китаем переговоры по поводу продажи нефти за юани вместо долларов, что является результатом пренебрежительного отношения Вашингтона к Эр-Рияду и оцениваются как «значительная потеря» Вашингтона.

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