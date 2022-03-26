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58 минут назад

Байден обратился к россиянам

Lenta.ruLenta.ru

Президент США Джо Байден обратился к россиянам на пресс-конференции в Польше во время европейского турне. Его слова в субботу, 26 марта, передает РИА Новости.

Байден обратился к россиянам
Фото: ReutersReuters

«Я всегда говорил прямо и честно вам, людям России. Позвольте мне сказать это, если вы можете слушать: вы, люди России, нам не враги», — сказал американский лидер.

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Ранее Джо Байден снова высказал оскорбления в адрес главы российского государства Владимира Путина. Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил американского лидера, что тот думает о Путине в свете последних событий.

«Он мясник, вот, что я думаю», — ответил Байден.

Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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