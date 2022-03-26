Байден назвал Путина «мясником»

Президент США Джо Байден снова высказал оскорбления в адрес главы российского государства Владимира Путина. Об этом в субботу, 26 марта, сообщает РИА Новости.
Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил американского лидера, что тот думает о Путине в свете последних событий.
«Он мясник, вот, что я думаю», — ответил Байден.
Это далеко не первый случай, когда Байден позволяет себе резко высказываться о своем российском президенте. Так, 25 марта, он вновь назвал Владимира Путина «военным преступником». Впервые лидер США употребил этот термин в отношении российского коллеги 16 марта.