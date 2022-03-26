Байден назвал Путина «мясником»

Президент США Джо Байден снова высказал оскорбления в адрес главы российского государства Владимира Путина. Об этом в субботу, 26 марта, сообщает РИА Новости.

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Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил американского лидера, что тот думает о Путине в свете последних событий.

«Он мясник, вот, что я думаю», — ответил Байден.