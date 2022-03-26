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1 час назад

Байден назвал Путина «мясником»

Lenta.ruLenta.ru

Президент США Джо Байден снова высказал оскорбления в адрес главы российского государства Владимира Путина. Об этом в субботу, 26 марта, сообщает РИА Новости.

Байден назвал Путина «мясником»
Фото: ReutersReuters

Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил американского лидера, что тот думает о Путине в свете последних событий.

«Он мясник, вот, что я думаю», — ответил Байден.

Это далеко не первый случай, когда Байден позволяет себе резко высказываться о своем российском президенте. Так, 25 марта, он вновь назвал Владимира Путина «военным преступником». Впервые лидер США употребил этот термин в отношении российского коллеги 16 марта.

Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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