Россия направила ноту в МИД Греции

Российские дипломаты направили в МИД Греции ноту. Поводом для этого послужило осквернение памятника известному русскому флотоводцу Федору Ушакову на острове Керкира (Корфу). Они потребовали расследовать инцидент и наказать виновных. Об этом пишет РИА «Новости».
«В связи с осквернением памятника посольство направило ноту в МИД Греции с требованием расследовать акт вандализма и привлечь виновных к ответственности», - говорится в сообщении.
Сотрудники дипмиссии также потребовали привести испачканный красной краской памятник в надлежащий вид.
«Ожидаем, что муниципальные власти Корфу приведут мемориал в надлежащий вид. Соответствующее обращение передано им почетным консулом России на Корфу и Ионических островах», - заявили в посольстве.
Агентство напомнило, что неделю назад неизвестные вандалы испачкали желтой красной памятник советским воинам, погибшим за свободу Греции.