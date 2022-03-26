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29 минут назад

Россия направила ноту в МИД Греции

Елена Прошина

Российские дипломаты направили в МИД Греции ноту. Поводом для этого послужило осквернение памятника известному русскому флотоводцу Федору Ушакову на острове Керкира (Корфу). Они потребовали расследовать инцидент и наказать виновных. Об этом пишет РИА «Новости».

Россия направила ноту в МИД Греции
Фото: ТАССТАСС

«В связи с осквернением памятника посольство направило ноту в МИД Греции с требованием расследовать акт вандализма и привлечь виновных к ответственности», - говорится в сообщении.

Сотрудники дипмиссии также потребовали привести испачканный красной краской памятник в надлежащий вид.

«Ожидаем, что муниципальные власти Корфу приведут мемориал в надлежащий вид. Соответствующее обращение передано им почетным консулом России на Корфу и Ионических островах», - заявили в посольстве.

Агентство напомнило, что неделю назад неизвестные вандалы испачкали желтой красной памятник советским воинам, погибшим за свободу Греции.

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