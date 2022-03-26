Россия направила ноту в МИД Греции

Российские дипломаты направили в МИД Греции ноту. Поводом для этого послужило осквернение памятника известному русскому флотоводцу Федору Ушакову на острове Керкира (Корфу). Они потребовали расследовать инцидент и наказать виновных. Об этом пишет РИА «Новости».