Кадыров заявил, что в спецоперации на Украине участвуют мужчины его рода от 18 до 45 лет

«Нас не учили мирно сидеть в стороне в то время, когда единокровные братья с честью и доблестью отстаивают интересы нашей Родины. Нам прививали иные ценности, соответствующие воинственному народу», – написал глава Чеченской Республики. В своем Telegram-канале Рамзан Кадыров рассказал, что в спецоперации на Украине участвуют практически все мужчины из его рода. Как и полагается настоящим защитникам, они «ведут борьбу с бандеровцами, националистами и шайтанами». При этом все они находятся непосредственно на линии соприкосновения, а не на окраинах освобожденных территорий. «Мои близкие родственники, мои братья изъявили неукротимое желание быть частью освободительной армии России. Каждый из них вносит свой ценный вклад в правое дело. Абсолютно каждый член нашей большой семьи, несмотря на свой возраст и здоровье, готов войти в ряды тысяч добровольцев», – добавил Кадыров. Он показал видео с кадрами проведения спецоперации, на которых присутствуют его близкие родственники – Халид Кадыров и Меди Кадыров. Глава Чечни подчеркнул, что свой вклад в общее дело вносят и женщины из рода Кадыровых, которые занимаются оказанием гуманитарной помощи и молятся за военных, которые сейчас защищают Россию от националистического явления. Ранее «ФедералПресс» писал, что Кадыров ответил всем, кто считает чеченцев «бандитами и террористами». Фото: Ministry of Culture Russia / via Globallookpress.com / globallookpress.com