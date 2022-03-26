Медведев назвал США «страной-разбойником»

Американское правительство пытается выставить Россию «страной-разбойником», однако этот термин стоит применить к США. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.
По его словам, США пытаются занести России в разряд «rogue country» или «rogue nation».
«Если говорить об этимологии, по-моему, Рейган когда-то придумал этот термин. У нас почему-то переводят это только как "государство-изгой". Но на самом деле термин rogue, известно, переводится как "разбойник"», — пояснил Медведев.
Заместитель председателя Совета Безопасности России считает, что именно США — «страна-разбойник». Он подчеркнул, что делает подобные заявления в связи с «беспрерывными захватническими войнами на территории всего земного шара», инициированных США. Медведев пояснил, что он не испытывает ненависти к американцам.
«Они [США] и есть государство-изгой и государство-разбойник», — заявил он.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что санкции США и Европы — не фатальные трудности, их нельзя сопоставить со страшными испытаниями страны в 20-ом веке и даже с проблемами распространения COVID-19.