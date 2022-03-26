Медведев назвал США «страной-разбойником»

Американское правительство пытается выставить Россию «страной-разбойником», однако этот термин стоит применить к США. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

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По его словам, США пытаются занести России в разряд «rogue country» или «rogue nation».

«Если говорить об этимологии, по-моему, Рейган когда-то придумал этот термин. У нас почему-то переводят это только как "государство-изгой". Но на самом деле термин rogue, известно, переводится как "разбойник"», — пояснил Медведев.

Заместитель председателя Совета Безопасности России считает, что именно США — «страна-разбойник». Он подчеркнул, что делает подобные заявления в связи с «беспрерывными захватническими войнами на территории всего земного шара», инициированных США. Медведев пояснил, что он не испытывает ненависти к американцам.

«Они [США] и есть государство-изгой и государство-разбойник», — заявил он.