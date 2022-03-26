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45 минут назад

Политолог: Польша хочет ввязаться в войну с Россией

Ura.RuUra.Ru

Польша готова вмешать в специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, однако страна хочет заручиться поддержкой США и НАТО. Такое мнение высказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Политолог: Польша готова ввязаться в войну с Россией
Фото: ТАССТАСС

«Польша очень хочет дойти до черты, но очень боится. Она хотела бы, с радостью бы эту черту перешла, если бы получила мандат НАТО. В Польше уверены, что при поддержке НАТО воевать не придется. Поляки очень хотят ввязаться в эту историю. Но ввязаться так, чтобы США и НАТО гарантировали их безопасность. Потому что сейчас во главе Польши стоят люди, в которых до сих пор болит имперское прошлое. Их только одно останавливает: НАТО не дает им мандат, а без мандата НАТО они понимают, что не выиграют у России», — сказал Журавлев в интервью телеканалу 360.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это решение вынужденным и отметил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Польша осудила действия России, а премьер-министр страны Матеуш Моравецкий призвал отправить на Украины гуманитарную миссию НАТО, пишет «Национальная служба новостей». Польша также выступила за торговую блокаду России и отправку войск НАТО в зону спецоперации.

Польша поставила Украине боеприпасы

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