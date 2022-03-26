Политолог: Польша готова ввязаться в войну с Россией

«Польша очень хочет дойти до черты, но очень боится. Она хотела бы, с радостью бы эту черту перешла, если бы получила мандат НАТО. В Польше уверены, что при поддержке НАТО воевать не придется. Поляки очень хотят ввязаться в эту историю. Но ввязаться так, чтобы США и НАТО гарантировали их безопасность. Потому что сейчас во главе Польши стоят люди, в которых до сих пор болит имперское прошлое. Их только одно останавливает: НАТО не дает им мандат, а без мандата НАТО они понимают, что не выиграют у России», — сказал Журавлев в интервью телеканалу 360.