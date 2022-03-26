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1 час назад

Медведев назвал США «страной-изгоем»

Ura.RuUra.Ruиещё 4

Хоть власти США и называют Россию «страной-разбойником», Америка сама таковой и является. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев назвал США «страной-изгоем»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нас пытаются занести в разряд rogue nation или rogue country. Если говорить об этимологии, по-моему, Рейган когда-то придумал этот термин. У нас почему-то переводят это только как „государство-изгой“. Но на самом деле термин rogue, известно, переводится как „разбойник“. Так вот, таким „rogue nation“ являются Соединенные Штаты Америки. Не потому, что мы не любим американцев, а потому, что американцы беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара. Вот, они и есть государство-изгой и государство-разбойник», — сказал Медведев в интервью РИА «Новости».

По его мнению, Запад не сможет «спеленать» Россию, как когда-то Корейскую Народно-Демократическую Республику или Кубу, и удерживать в таком состоянии. Кроме того, он считает, что высказываться против страны в период проведения спецоперации — предательство.

Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида»: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид».

Политика,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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