Медведев назвал США «страной-изгоем»

«Нас пытаются занести в разряд rogue nation или rogue country. Если говорить об этимологии, по-моему, Рейган когда-то придумал этот термин. У нас почему-то переводят это только как „государство-изгой“. Но на самом деле термин rogue, известно, переводится как „разбойник“. Так вот, таким „rogue nation“ являются Соединенные Штаты Америки. Не потому, что мы не любим американцев, а потому, что американцы беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара. Вот, они и есть государство-изгой и государство-разбойник», — сказал Медведев в интервью РИА «Новости».