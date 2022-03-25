«Пытаются "отменить" наш народ»: Путин об атаке на русскую культуру на Западе

Президент России Владимир Путин сравнил нынешнюю атаку на русскую культуру на Западе с тем, что происходило в гитлеровской Германии.

"Пресловутая "культура отмены" превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, запрещаются и русские писатели и их книги", - сказал он, открывая в пятницу встречу с лауреатами премий президента в области культуры и искусства.



"В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии", - провел параллель Путин.

Видео дня

Он напомнил о кадрах кинохроники, запечатлевших сожжение книг на площадях немецких городов.

"Представить такое в нашей стране невозможно! Застрахованы мы от этого во многом благодаря отечественной культуре. Она для нас неотделима от Родины, от России, где нет места этнической нетерпимости, где веками вместе живут, трудятся, растят детей представители десятков национальностей и этнических групп, а культурное многообразие является гордостью общества, силой и преимуществом нашего государства", - подчеркнул президент.

Комментируя феномен "культуры отмены", он заметил: "Сегодня пытаются "отменить" целую тысячелетнюю страну, наш народ".

"Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств, при полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит", - констатировал Путин.

Президент России Владимир Путин заявил, что борьба со всем русским на Западе напоминает антисемитские погромы в фашистской Германии. Его сравнение приводит ТАСС.

Глава государства пояснил, что россиянам сейчас отказывают на Западе в медицинской помощи.

Тем самым Запад сорвал все маски приличия, напрашивается аналогия с антисемитскими наклонностями, заметил Путин.

Президент России Владимир Путин считает, что в Голливуде раз за разом выходят фильмы, в которых единственными победителями нацизма называются США, при этом решающий вклад Красной армии просто отменяется. Он отметил, что Япония умалчивает информацию о виновных в применении атомной бомбы в Хиросиме и Нагасаки, передаёт «Вы слушали Маяк».

В Голливуде раз за разом выходили фильмы, в которых единственными победителями нацизма назывались Соединённые Штаты. При этом мужество, героизм и победа Красной армии, её решающий вклад просто взяли и отменили. А в Японии в день памяти о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки или стыдливо молчат о том, кто же сбросил бомбы, или пишут очевидную чушь — мол, это сделали некие абстрактные союзники, — сказал президент на встрече с лауреатами премии президента в области литературы и искусства..

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявил, что Вашингтон присваивает себе главные заслуги в победе над нацизмом во Второй мировой войне. Однако Соединённые Штаты за годы ВОВ потеряли столько солдат, сколько захоронено советских бойцов на одном лишь мемориальном Пискарёвском кладбище в Петербурге, сказал он после церемонии возложения цветов в память о жертвах блокады Ленинграда. При этом даже в Петербурге это не единственное подобное кладбище, отметил он.

Федор Достоевский чуть было не попал под санкции в Миланском государственном университете (Университете Бикокка). Как пишет La Stampa, в вузе запретили изучать его творчество, поскольку это русский писатель. Однако после волны критики, обрушившейся на руководство, там переменили свое решение.

О вопиющем случае цензуры рассказал в Instagram профессор Паоло Нори, читавший курс лекций о Достоевском. По его словам, администрация университета запретила ему продолжать занятия, посвященные русскому писателю. "Мне хочется плакать, думая о запрете курса. Подобного рода цензура нелепа! В Италии пороком является быть не только живым русским, но и мертвым русским", - заявил Нори, в прошлом году опубликовавший книгу, посвященную жизни Федора Михайловича.

Менее чем через сутки руководство университета заявило, что "переосмыслило" свое решение, и курс лекций все же состоится.

Стоит отметить, что недальновидность администрации образовательного учреждения раскритиковали не только общественные деятели, но и некоторые политики, в том числе бывший лидер Демократической партии Пьерлуиджи Берсани и лидер "Вперед, Италия" Маттео Ренци.

*соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена

Российская оперная певица Анна Нетребко не примет участия в запланированной на март постановке оперы «Адриана Лекуврер» в «Ла Скала», сообщил миланский театр.

«Анна Нетребко объявила о своем решении временно приостановить свою деятельность и отменила все свои будущие проекты. Поэтому она не примет участия в постановке, в которой она задействована с 9 марта», – передает ТАСС сообщение пресс-служба театры. Она приводит слова самой певицы о том, что «сейчас не время заниматься музыкой и выступать». «Это очень тяжелое для меня решение, но я надеюсь, моя публика поймет и проявит к нему уважение», – приводит слова Нетребко пресс-служба.

При этом в афише значится, что 9, 12, 16 и 19 марта в опере будет петь азербайджанский певец Юсиф Эйвазов, супруг Нетребко, с которым она часто участвует в зарубежных постановках. Исполнительница партии Адрианы, которую должна была исполнять Нетребко, на эти дни пока не указана.

Российского дирижера Валерия Гергиева отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. К такому решению пришел обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер, сообщает ТАСС.

По словам мюнхенского мэра, Райтер ранее требовал от всемирно известного дирижера «ясно и недвусмысленно дистанцироваться» от операции России на Украине, однако Гергиев так и не сделал этого.

Контракт Мюнхенского филармонического оркестра с Гергиевым был рассчитан до 2025 года, должность главного дирижера он занимал с 2015 года.

Шесть российских деятелей культуры попали в список нежелательных лиц Латвии. Им запрещён въезд в страну на неопределённый срок. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс. В список попали рэпер Тимур Юнусов (Тимати), актриса Мария Шукшина, актёры Михаил Боярский и Сергей Безруков, шоумен Игорь Угольников и певица Юлия Чичерина. Всего въезд в Латвию запрещён 31 российскому артисту.

«Латвия продолжает ограничивать въезд в Латвию лиц, поддерживающих кремлёвский режим, и будет продолжать делать это последовательно», — говорится в сообщении пресс-службы латвийского МИД.

Ранее «Секрет» писал, что главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, её муж режиссёр Тигран Кеосаян и телеведущая Ольга Скабеева попали в санкционный список Австралии. Всего страна ввела санкции против 22 россиян. Глава австралийского МИД Марис Пейн назвала участников списка «прокремлёвскими пропагандистами».

Страны Запада на фоне антироссийской политики устроили гонения на деятелей культуры, представляющих Россию. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко написала в своем блоге на сайте верхней палаты Федерального собрания России.

«Достаточно было великой певице Анне Нетребко написать в инстаграме о том, что нельзя человека заставлять осуждать свою Родину, как она оказалась уволенной из театра "Ла Скала". По таким же мотивам освобожден от поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра наш знаменитый Валерий Гергиев», — отметила она.

Матвиенко призвала обратить внимание, что речь идет об уникальных людях, которые являются носителями высоких достижений человеческой культуры, способными внести неоценимый вклад в продвижение диалога.

«Как этого можно не понимать?! Вместо этого мы все с вами становимся свидетелями настоящих расправ», — возмутилась спикер Совфеда.

В заключение она добавила, что преподаватели иностранных вузов отказываются вести занятия с русскими студентами, а из некоторых учебных заведений их «изгоняют». Также она подчеркнула, что отменяются или вводятся запреты на гастроли театральных коллективов из России, показы отечественных фильмов.

Во вторник, 1 марта, стало известно, что Баварская государственная опера прекратила работу с оперной певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым за то, что они «недостаточно дистанцировались» от российской военной спецоперации на Украине. По той же причине с Гергиевым расторг контракт Мюнхенский филармонический оркестр.

Позднее представитель Анны Нетребко Максим Берин объяснил ее временный уход со сцены «психологической паузой».

Россияне столкнулись с травлей за границей, потому что жители США и Европы винят их в ситуации на Украине. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Некоторые россияне, которые находятся за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранных граждан. Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности», — написала Москалькова.

По ее словам, в соцсетях обозленные иностранцы оскорбляют российских школьников и студентов из-за происходящего на Украине. Европейцы и американцы винят их в происходящем, отметила Москалькова.

Президент Сербии Александар Вучич назвал попытки Запада "запретить" Юрия Гагарина и Федора Достоевского следствием истерии и безумия, охватившего мир. Об этом сербский лидер заявил в понедельник на предвыборном митинге в городе Опово. Трансляцию выступления ведет телеканал "Вести".

"Миром буквально владеет безумие, когда никто никого не слушает, все всем угрожают. Вы попадаете в ситуацию, когда вам говорят, что Юрий Гагарин больше не может быть в фонде космонавтов мира. Подождите немного, люди, Юрий Гагарин - первый человек, который полетел в космос! Как это вам пришло в голову исключить его из фонда?!" - задал вопрос Вучич

"Некоторые предлагают не учить Достоевского в школе, потому что он русский. А кто из писателей больше и важнее Достоевского?" - спросил сербский лидер, назвав такие попытки "следствием истерии".

Ранее американская НКО Space Foundation сообщила об отмене ежегодной вечеринки "Ночь Юрия". Организаторы объяснили, что решение переименовать праздник было принято "в свете текущих событий в мире". Позднее объявление о переименовании вечеринки было убрано с сайта НКО.

Ранее в миланском университете были отменены лекции о творчестве Федора Достоевского известного слависта, писателя и переводчика Паоло Нори, а также были нападки в социальных сетях на живущего в Италии писателя Николая Лилина, автора романа "Сибирское воспитание", по мотивам которого итальянский режиссер Габриеле Сальваторес снял одноименный фильм (2013). Кроме того, "Ла Скала" отстранила дирижера Валерия Гергиева, а Анна Нетребко сама отменила свое участие в постановке оперы в миланском театре. Танцовщик Сергей Полунин сообщил, что не сможет представлять своего "Распутина" в Милане в театре "Арчимбольди" в апреле из-за травмы. Спектакль перенесен на следующий год, сообщила в понедельник газета Corriere della Sera.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что политические силы Европы используют русофобскую риторику, чтобы достичь собственных внутриполитических целей.

«Действительно риторика очень жёсткая. Вне всякого сомнения, она определяется моментом, и все политические силы в Европе стараются воспользоваться этой ситуацией, скажем прямо, для достижения собственных внутриполитических целей. А они есть в каждой стране: у кого-то выборы, у кого-то кризис, кому-то нужно коалицию с кем-то создать. И для этого всегда нужно найти мишень или врага», — сказал Медведев в интервью RT и РИА Новости.