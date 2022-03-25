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35 минут назад

Посла Молдавии вызвали в МИД России

Елена Прошина

Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдавии. Дипломату выразили решительный протест в связи с акцией у посольства РФ в Кишиневе. Об этом сообщили в МИД России.

Посла Молдавии вызвали в МИД России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«25 марта в МИД России был вызван посол Молдавии в РФ Л. В. Дарий. С российской стороны был заявлен решительный протест в связи с безобразной акцией у посольства России в Кишиневе 24 марта», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что участники мероприятия демонстрировали оскорбительные лозунги и предпринимали недопустимые действия.

МИД России также напомнили про Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, согласно которой государство пребывания обязано предотвращать нарушение спокойствия диппредставительства или оскорбление его достоинства.

Политика,МИД России,
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