Посла Молдавии вызвали в МИД России

Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдавии. Дипломату выразили решительный протест в связи с акцией у посольства РФ в Кишиневе. Об этом сообщили в МИД России.
«25 марта в МИД России был вызван посол Молдавии в РФ Л. В. Дарий. С российской стороны был заявлен решительный протест в связи с безобразной акцией у посольства России в Кишиневе 24 марта», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что участники мероприятия демонстрировали оскорбительные лозунги и предпринимали недопустимые действия.
МИД России также напомнили про Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, согласно которой государство пребывания обязано предотвращать нарушение спокойствия диппредставительства или оскорбление его достоинства.