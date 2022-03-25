В Совфеде высказались о закрытии границ

«Нет, мобилизация не предусматривается. Запрет на выезд, полный запрет на выезд для всех россиян или групп населения — тоже нет», — сказал Клишас, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что в законодательстве есть четкий перечень ситуаций, при которых гражданам может быть закрыт выезд из страны. При этом, по словам Клишаса, все они носят временный характер и возможности закрыть его для всего населения не существует.