В Совфеде высказались о закрытии границ

Российские власти не планируют закрывать границы страны или проводить мобилизацию граждан. Об этом в интервью РБК заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
«Нет, мобилизация не предусматривается. Запрет на выезд, полный запрет на выезд для всех россиян или групп населения — тоже нет», — сказал Клишас, отвечая на соответствующий вопрос.
Он отметил, что в законодательстве есть четкий перечень ситуаций, при которых гражданам может быть закрыт выезд из страны. При этом, по словам Клишаса, все они носят временный характер и возможности закрыть его для всего населения не существует.
Кроме того политик заверил, что у властей также нет планов и по введению военного положения в России.