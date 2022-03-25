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59 минут назад

В Совфеде высказались о закрытии границ

Елена Прошина

Российские власти не планируют закрывать границы страны или проводить мобилизацию граждан. Об этом в интервью РБК заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

В Совфеде высказались о закрытии границ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет, мобилизация не предусматривается. Запрет на выезд, полный запрет на выезд для всех россиян или групп населения — тоже нет», — сказал Клишас, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что в законодательстве есть четкий перечень ситуаций, при которых гражданам может быть закрыт выезд из страны. При этом, по словам Клишаса, все они носят временный характер и возможности закрыть его для всего населения не существует.

Кроме того политик заверил, что у властей также нет планов и по введению военного положения в России.

Политика,Андрей Клишас,Конституционный комитет Госдумы,Совет Федерации,
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