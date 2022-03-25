Раскрыты детали участия Абрамовича в переговорах с Украиной

Президент России Владимир Путин лично одобрил участие бизнесмена Романа Абрамовича в организации переговоров между Москвой и Киевом. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на два источника.

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По данным собеседников издания, с согласия российского лидера миллиардер встретился с высокопоставленным чиновником из офиса президента Украины Владимира Зеленского, чтобы помочь с организацией переговоров между двумя странами. По словам члена украинской делегации, главы парламентской фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамии, Абрамович виделся с ним в белорусском Гомеле, когда проходил первый раунд переговоров между российской и украинской делегациями.

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«Я могу подтвердить, что Абрамович принимает активное участие в мирных переговорах», — приводит газета слова украинского политика.

Арахамия отметил, что миллиардер смог присоединиться к процессу «через международную еврейскую общину».

Утверждается, что российский бизнесмен проводил встречи и с рядом потенциальных посредников, в том числе с бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером. Также он общался с главой российской делегации Владимиром Мединским.

Кроме того, пишет Financial Times, частный самолет Абрамовича был замечен в Турции и Израиле. В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказались давать какие-либо комментарии по этому поводу. В свою очередь пресс-секретарь премьер-министра Израиля Нафтали Беннета заявил, что российский бизнесмен не оказал никакого влияния на желание страны присоединиться к переговорам.

24 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Абрамович действительно принимал участие в начальном этапе организации переговоров России и Украины.