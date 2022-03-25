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50 минут назад

Путин заявил о процветании «культуры отмены» на Западе

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе процветает культура отмены и усиливается дискриминация всего, что связано с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление президент сделал 25 марта на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства.

Культура отмены - способ привлечь к ответственности за правовые, социальные или этические нарушения через отказ от поддержки или публичное осуждение. Его применяют в отношении известных людей и компаний.

Путин сравнил это с остракизмом и заявил, что на Западе пытаются замалчивать факты, «которые не укладываются в их шаблоны».

По его словам, в западных странах пытаются запретить русских писателей и книги, но в России по такому пути не пойдут. Путин подчеркнул, что в РФ нет места этнической нетерпимости, передает РИА Новости.

Ранее в МИД РФ заявили о случаях оскорблений российских граждан и русскоязычных соотечественников в Германии и «травле всего русского».

"Наш бизнес полностью разрушен"

На фоне украинского кризиса Кардиффский филармонический оркестр решил убрать из программы увертюру Петра Чайковского «1812 год», назвав ее исполнение «недопустимым в такое время».

Из концерта Камерного оркестра «Амадеус» Польского радио, прошедшего 13 марта, убрали произведение Чайковского «Серенада для струнного оркестра op. 48».

Администрация Миланского университета Бикокка в марте поручила приостановить лекции по творчеству Федора Достоевского, но позже отозвала свой запрет.

Политика,Видео,Федор Достоевский,Петр Чайковский,Владимир Путин,МИД России,
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