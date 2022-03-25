Медведев назвал обратный эффект от санкций Запада

Своими санкциями западные страны пытаются настроить граждан России против власти, но, напротив, происходит консолидация, и в этом слабое место «дурацких санкций», сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего президента РФ, зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева.
«По сути, вот этими своими санкциями западный мир пытается повлиять на граждан нашей страны, сделать им больно. И, естественно, постараться настроить против курса государственного руководства, против курса президента в расчете на то, что в конечном счете это выльется в какие-то неприятности для власти, что это создаст какие-то проблемы для власти», — заявил политик.
«Они не понимают побудительных мотивов, что, когда осуществляется такое давление — а это давление не на крупных предпринимателей, не на крупный бизнес, это давление на всех и каждого — происходит консолидация общества», — заявил Медведев.
Зампредседателя Совбеза отмечает, что западные страны пытаются влиять не просто на бизнесменов, а на отрасли российской экономики, которые стоят за этим крупным бизнесом — а это сотни тысяч, миллионы россиян.
«Даже те, кто в какой-то ситуации был обижен или считал, что мало внимания уделяют, или какие-то решения неправильные принимаются, в этой ситуации он говорит: "Ну да, да, наверное, в чем-то ошибались. Но в целом в этой ситуации я буду стоять за государство. Я буду проводником государственного курса», — отметил политик.
Он подчеркнул, что слабое место ограничительных мер — их обратный эффект.