Медведев назвал обратный эффект от санкций Запада

«Даже те, кто в какой-то ситуации был обижен или считал, что мало внимания уделяют, или какие-то решения неправильные принимаются, в этой ситуации он говорит: "Ну да, да, наверное, в чем-то ошибались. Но в целом в этой ситуации я буду стоять за государство. Я буду проводником государственного курса», — отметил политик.