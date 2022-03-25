В Совфеде захотели вести торговлю с другими странами в рублях

«Если решение президента о продаже российского газа за рубли будет расширено и на другие российские товары, не только энергоресурсы, то в скором времени не только продавать, но и покупать товары Россия будет за рубли. Вот тогда мы станем равноправным участником экономического обмена и только тогда можно будет говорить, что Россия интегрирована в мировое экономическое пространство», — написал сенатор.