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1 час назад

В Совфеде призвали вести торговлю с другими странами в рублях

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Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас на своей странице в Telegram призвал не только заставить Запад покупать российский газ за рубли, но и начать вести торговлю разными товарами с другими странами в российской валюте.

В Совфеде захотели вести торговлю с другими странами в рублях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если решение президента о продаже российского газа за рубли будет расширено и на другие российские товары, не только энергоресурсы, то в скором времени не только продавать, но и покупать товары Россия будет за рубли. Вот тогда мы станем равноправным участником экономического обмена и только тогда можно будет говорить, что Россия интегрирована в мировое экономическое пространство», — написал сенатор.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что страны Евросоюза обсуждают возможности ограничения доходов России от экспорта газа. Он отметил, что речь может идти как об ограничении закупаемых объемов, так и об ограничениях цен.

23 марта российский президент Владимир Путин потребовал от европейских государств рассчитываться за российский газ в рублях. В свою очередь, Европа отказалась выполнять данное требование.

Политика,Андрей Клишас,Владимир Путин,Совет Федерации,ЕС,
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