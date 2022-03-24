Россия восстановит Мариуполь после окончания спецоперации на Украине

Россия намерена полностью восстановить город Мариуполь после окончания специальной операции на Украине. Об этом сообщил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в ходе посещения пункта временного размещения в поселке Володарское в Донецкой народной республике.

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"Россия будет все восстанавливать [в Мариуполе]. Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся, и все сделаем. Все восстановим", - приводит слова Турчака пресс-служба единороссов в четверг.

Таким образом он ответил одной из жительниц Мариуполя на вопрос о том, кто восстановит разрушенный в ходе боевых действий город.