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1 час назад

Турчак заявил, что Россия восстановит Мариуполь

ТАССТАССиещё 1

Россия намерена полностью восстановить город Мариуполь после окончания специальной операции на Украине. Об этом сообщил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в ходе посещения пункта временного размещения в поселке Володарское в Донецкой народной республике.

Россия восстановит Мариуполь после окончания спецоперации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Россия будет все восстанавливать [в Мариуполе]. Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся, и все сделаем. Все восстановим", - приводит слова Турчака пресс-служба единороссов в четверг.

Таким образом он ответил одной из жительниц Мариуполя на вопрос о том, кто восстановит разрушенный в ходе боевых действий город.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

Политика,Андрей Турчак,Владимир Путин,Единая Россия,Совет Федерации,
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